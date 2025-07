Ferrari no se guardó y dio tajante respuesta a Cusco FC tras el regreso de Saravia: "No tiene.."

En la previa al juego entre Alianza Lima y Cusco FC, el entrenador Miguel Rondelli manifestó que Marco Saravia había hecho efectiva su cláusula y salió del club antes del inicio del Clausura. Esto generó muchos comentarios negativos contra Universitario, ya que el mismo técnico se manifestó en contra de los cremas.

En este contexto, Diego Rebagliati le consultó a Ferrari cómo ve esta situación, luego de lo dicho por el DT de Cusco FC y el comunicado en el que advertían a Universitario romper relaciones y tomar acciones legales si venden a Saravia a un club de la Liga 1.

"Es un tema puntual del futbolista que nos llama y nos dice que ya no quiere seguir allá. Nos dice que tiene propuestas de afuera y que es más fácil si se queda libre. Libre, no hay forma (de irse a un club de Liga 1)", puntualizó en primer lugar en el programa D&T.

Para luego manifestar su total incomodidad por las acciones realizadas por el club como institución. "No me parece correcto la forma en que se han expresado. Aquí ha sido el futbolista quien se ha manifestado. No me gustó la forma en que se expresaron", dijo tajantemente.

"Pero de acá que hayan sacado un comunicado y que su entrenador haya salido a decir una cantidad de cosas no tiene sentido. Entonces así es como se resquebrajan relacione institucionales", concluyó con este duro mensaje.

Comunicado de Cusco FC contra Universitario

Horas previas a la entrevista con Jean Ferrari, el club Cusco FC emitió un comunicado en el que advierte a Universitario, amenazando con una posible denuncia si Marco Saravia juega con otro equipo de la Liga 1, contraviniendo lo establecido en el contrato previo.

"Dicho retorno fue autorizado bajo una cláusula específica, cuya finalidad exclusiva y excluyente es asegurar la participación activa y sostenida de Marco Saravia en el primer equipo del Club Universitario de Deportes durante el Torneo Clausura 2025. Se deja constancia de que cualquier uso distinto al establecido en el convenio constituirá una infracción contractual grave", se lee en el fuerte mensaje.