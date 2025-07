Cusco FC advierte que podría denunciar a Universitario: "Medidas legales y deportivas..."

Tras disputarse la primera jornada del Torneo Clausura 2025, Cusco FC fue uno de los protagonistas tras vencer 2-0 a Alianza Lima. Sin embargo, ahora ha sorprendido a millones de aficionados al dejar una fuerte advertencia a Universitario de Deportes por el contrato que se tenía con el futbolista Marco Saravia.

¿Qué pasó con Marco Saravia?

Resulta, que este defensa estaba cedido por una temporada en Cusco FC por parte de Universitario. Sin embargo, a poco de que inicie el Torneo Clausura 2025, se determinó que el jugador regrese a tienda crema para afrontar el certamen local. Esto, generó muchas incógnitas para la directiva cusqueña, quienes esperan que se cumpla lo establecido en las negociaciones.

Marco Saravia tenía acuerdo con Cusco FC, pero Universitario pidió su regreso para el Clausura.

Cusco FC advierte a Universitario

Mediante sus redes sociales, Cusco FC envió un comunicado para tomar postura ante este hecho que ha generado mucho asombro en hinchas. Desde el lado del club 'negro y dorado', se espera que Universitario respete lo establecido como es que el jugador juegue en Universitario y no en otro elenco de la Liga 1.

De darse todo lo contrario, Cusco FC no escatimará en esfuerzos y advierte que se "reservará el derecho de adoptar todas las medidas legales y deportivas". Se espera que el jugador tenga la continuidad esperada como bien quisieron en su estadía en la Ciudad Imperial.

"Dicho retorno fue autorizado bajo una cláusula específica, cuya finalidad exclusiva y excluyente es asegurar la participación activa y sostenida de Marco Saravia en el primer equipo del Club Universitario de Deportes durante el Torneo Clausura 2025. Dejamos constancia de que cualquier uso distinto al establecido en el convenio constituirá una infracción contractual grave", se lee en la misiva.

Comunicado de Cusco FC.

DT de Cusco FC se pronunció sobre salida de Marco Saravia

"El jugador le notificó que no estaba a gusto en el club, que quería irse. Entonces la 'U' hizo uso de la cláusula que tenía para repescar, así que jugará en la 'U' este segundo semestre. Eso espero, porque si la 'U' lo da préstamo a otro club, estaría incumpliendo su palabra que nos dio a nosotros. Sino que volvía que no se sentía en Cusco, no sé si la ciudad o el club. Decidió volver con el compromiso de no irse a otro club, salvo sea en el extranjero", fueron las palabras del estratega Miguel Rondelli.