DT de Cusco FC dio tajante comentario a la 'U' por arrebatarle jugador: "Deberíamos romper..."

A poco del Cusco FC vs Alianza Lima, el estratega Marco Rondelli confesó la verdad de la salida inesperada de Marco Saravia. El defensa era titular indiscutible con los cusqueños, pero expresó su deseo de salir al no "sentirse a gusto". Tras esto, el jugador de 26 años regresa a Universitario para afrontar el Torneo Clausura, al ser el elenco dueño de su pase.

En una entrevista a L1 MAX, el estratega contó la razón del por qué Saravia no está en la lista de convocados de Cusco FC. Si bien contaban con él para el Torneo Clausura 2025, sorprendió su postura ante la directiva al confesar que "no estaba a gusto". Dado ello, se regresó al equipo dueño de su pase - Universitario.

Sin embargo, en palabras del estratega argentino, se espera que Marco Saravia juegue en Universitario y no sea una negociación para que el defensa se vaya cedido a otro club de la Liga 1. Según pudo expresar el DT, el central de 26 años dejó en claro que no iría a otro plantel nacional, salvo haya una oferta del exterior.

"El jugador le notificó que no estaba a gusto en el club, que quería irse. Entonces la 'U' hizo uso de la cláusula que tenía para repescar, así que jugará en la 'U' este segundo semestre. Eso espero, porque si la 'U' lo da préstamo a otro club, estaría incumpliendo su palabra que nos dio a nosotros. Sino que volvía que no se sentía en Cusco, no sé si la ciudad o el club. Decidió volver con el compromiso de no irse a otro club, salvo sea en el extranjero", expresó a L1 MAX.

Marco Rondelli reveló la salida de Marco Saravia a Universitario. Foto: L1 MAX.

DT de Cusco FC advierte a Universitario

De confirmarse que la intención es que Marco Saravia refuerce a otro plantel de la Liga 1, Miguel Rondelli pide a la directiva de Cusco FC que "rompa relaciones" con Universitario, ya que dejan a la institución cusqueña sin posibilidades de fichar a otro jugador a estas alturas del Torneo Clausura.

"Ojalá continúe su carrera en el extranjero porque descontinuar su carrera en otro club peruano… como institución deberíamos romper relaciones con la U, porque esas cosas no se hacen, menos a 24 horas de iniciar un partido. A nosotros nos deja sin poder fichar a otro jugador. No queremos hacerle a un club lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros", agregó.