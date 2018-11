Patrick Zubczuk confiesa sus deseos de vestir la camiseta de la Selección Peruana

Luego de haber cumplido con el objetivo de mantener a Universitario de Deportes en Primera División, Patrick Zubczuk se enfoca en su siguiente propósito; llegar a la Selección Peruana para lo cual se prepara con optimismo y paciencia.

“Es una ilusión. Si se da el próximo año o cuando Gareca lo crea conveniente, voy a estar preparado”, enfatizó el ‘Rusito’ a ‘La República’, quien además aseguró que está próximo a alargar el contrato con Universitario, sin preocupaciones por la reincorporación de José Carvallo.

“En estos días nos vamos a reunir para ver la renovación, hay voluntad de las dos partes. Si llega (Carvallo), bienvenido sea. En un equipo tiene que haber 2 o 3 arqueros en un muy buen nivel. Hay que competir como siempre, como cuando estaba Raúl Fernández”, aseguró.

Asimismo, a pesar de manifestar orgullo por la trayectoria de su padre, Juan Carlos Zubzuck, marcó distancia, pues afirma que punta de trabajo se ha ganado el mérito de escribir su propia historia.

“Quiero marcar mi propia historia. Me decían no vas a llegar a ser como tu papá, estás acá por él. No es una mochila ni un peso, es un orgullo. Es una ventaja tenerlo todos los días, poder conversar con él después de cada partido”, expresó el portero ‘merengue’.

EL DATO

Patrick Zubczuk debutó en Universitario de Deportes el 2 de octubre del 2016, frente a Ayacucho.