Gustavo Dulanto aceptó acercamiento con Universitario para el Descentralizado 2019

Gustavo Dulanto tuvo una grata aparición en la temporada 2015, año en que Roberto Chale le daría la posibilidad para debutar en Primera División así como de consolidarse como titular en el elenco crema. El buen desarrollo de juego - incluso - permitió que Ricardo Gareca lo convoque para un microciclo.

Sin embargo, cuando todo hacía pensar que su consolidación llegaría en el 2016, pasó todo lo contrario. El hijo de 'Pocho' perdió espacio en el equipo y finalmente decidió marcharse: UTC de Cajamarca le abrió las puertas a pedido de Franco Navarro.

Aquella temporada disputó 41 partidos y terminó siendo una de las principales piezas del 'Pepón' en aquel Descentralizado. Sin embargo, la tentadora oferta de Real Garcilaso conllevó a mudarse nuevamente de ciudad. En Cusco jugó 26 cotejos.

"Se logró el objetivo de clasificar a un torneo internacional. Con eso nos quedamos tranquilos, y en lo personal tengo 93 partidos en mi carrera y eso es un logro para mí bastante bueno", indicó para Gol Perú.

"Aparte del partido contra la U que fue la gotita que rebasó el vaso para no pelear el título, creo que regalamos mucho en el Torneo de Verano de local. Perdimos como tres partidos y empatamos también tres. Eso no nos puede pasar en la altura".

Esta consolidación ha generado la llamada desde Ate: quieren su vuelta. A sus 23 años y con el recorrido en Primera División, Dulanto le aportaría buen juego aéreo a la zaga de Nicolás Córdova: punto que ha sufrido en todo el año.

"Sí hubo un acercamiento con la gente de la U. A él siempre lo llaman. Conmigo no. Yo he estado hablando Garcilaso porque todavía pertenezco a la institución y tengo que ver que es lo mejor para mí y mi familia. Tengo estos días para tomar la decisión", mencionó.

"Siempre va a ser lindo que te llamen del equipo que tu eres hincha. Obviamente va a ser un momento emotivo (cuando tome la decisión de seguir en Cusco o regresar a Lima) cuando me contó mi papá que lo habían llamado, pero bueno, tengo que ver que es lo mejor para mí", refirió.

Sin embargo, relató un hecho desconocido. "No quiero que me vuelva a pasar en la temporada 2016. Me maltrataron. Ya no está la gente que hizo eso, y eso suma para regresar, no obstante, ya hay algo concreto con Garcilaso. Estoy esperando si me llaman de la U", concluyó.