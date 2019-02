Kevin Quevedo sobre Barcelona SC: "Se ve que están interesados" [VIDEO]

El desempeño de Kevin Quevedo ante Barcelona SC dejó una gran impresión en los hinchas y directivos de Alianza Lima, pero también lo fue en la dirigencia visitante. Estas apariciones despertaron el interés de los ecuatorianos, quienes pretenderían fichar al habilidoso volante.

Según Fox Sports Radio Perú, Barcelona de Guayaquil habría presentado una oferta muy cercana a los tres millones de dólares. "Ya lanzaron la oferta por él. Parece que se va al final de la Copa Libertadores. Lo que le entregaría a Alianza Lima es casi tres millones de dólares", aseveró Alan Diez.

Tras tener conocimiento acerca de esta información, el propio jugador refirió que buscará en su intención de mejorar el rendimiento mostrado. "No conformarme y seguir para mejorar cada día. Sí, justo me enteré de eso por las redes (sobre la presunta oferta de Barcelona de Ecuador), pero no me han dicho nada directo. Yo sigo trabajando", mencionó Quevedo para América Deportes.

"Se ve que están interesados, pero eso no me cambia nada de lo que tengo pensado. Ir al extranjero es mi sueño y sería una gran oportunidad. Pueda que esté en mi mejor momento y este año espero dar más", agregó.

La salida de Kevin Quevedo de Alianza Lima dependerá exclusivamente de Miguel Ángel Russo, quién lo considera titular indiscutible por la banda derecha, lugar por donde fabricó el tiro libre y que posteriormente terminó siendo el 1-0 (gol de Affonso) en la 'Noche Blanquiazul'.