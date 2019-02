Universitario de Deportes descartó la contratación de Luis Aguiar [VIDEO]

El administrador temporal de Universitario de Deportes, Carlos Moreno, descartó la llegada de Luis Aguiar al cuadro dirigido por Nicolás Córdova. La posible llegada del volante uruguayo se debe a la partida de Roberto Siucho a la Primera División del fútbol chino.

"En estos momentos queda descartada la posibilidad de Luis Aguiar, pero todo va a depender de lo que requiera el comando técnico", indicó Moreno luego de la presentación de un nuevo sponsor en Campomar para la presente temporada.

En el cuadro de Ate no ven como un obstáculo que Aguiar haya militado en Alianza Lima. "No es que Luis Aguiar sea un símbolo de Alianza, al igual que Alejandro Hohberg. Si la U requiere buenos jugadores, así hayan estado o hayan tenido un paso por Alianza, nosotros no nos vamos a complicar".

"Es un ingreso importante (la venta de Roberto Siucho), pero estos no serán destinados para contratar jugadores. Nuestra intención es poder cubrir los pasivos corrientes que hemos heredado y que nos han generado todas estas complicaciones. Hay que esperar que el comando técnico haga su trabajo y esperar sus requerimientos".