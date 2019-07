'Tigrillo' Navarro, Phillip Butters y Magaly Medina criticaron duramente a Christian Cueva tras ser grabado en estado de ebriedad [VIDEO]

Sigue la tormenta para 'Aladino'. Tras viralizarse las imágenes en donde se ve a Christian Cueva orinando en el estacionamiento del aeropuerto internacional Jorge Chávez, las críticas no se han hecho esperar por parte de conocidos presentadores de televisión.

El volante del Santos de Brasil se encuentra de vacaciones luego de haber alcanzado el subcampeonato de la Copa América 2019 con la Selección Peruana por lo que fue uno de los jugadores que estuvo presente en el cumpleaños de Carlos Zambrano que contó con la presencia de una conocida banda de salsa.

Christian Cueva bebió en exceso y hasta tuvo que ser separado de los invitados por el hermano de Zambrano para que se vaya a descansar. Acompañado de su esposa y de su chofer, se dirigió a su hotel ubicado dentro del aeropuerto Jorge Chávez.

Hasta el mencionado lugar llegaron las cámaras de Magaly Medina, quien luego no dudó en referirse sobre Ricardo Gareca y Christian Cueva: "(Habló) sobre su hijito Cueva, ¿qué ha dicho? se ha hecho el disimulado, claro como no, si hubiera sido otro ya lo hubiera botado. Yo no sé en qué país está viviendo. Si quieren les doy mis imágenes para que vean lo vergonzoso que fue. Esta ha sido la noticia nacional pero Gacare vive en otro país y él no se ha enterado".

Pero la conductora de televisión no fue la única en criticar lo sucedido. El periodista Phillip Butters también expresó su punto de vista. "Eso la verdad lo hemos hecho un montón de hombres cuando tenemos 14, 15 años o 16 años, no cuando es un hombre hecho y derecho y para como figura pública".

A las críticas también se sumaron los comentaristas deportivos Carlos Navarro y Elejalder Goldos. El primero señaló que "lo que se está criticando acá es que el jugador no tiene un comportamiento de acuerdo a su oficio"; mientras que el segundo mencionó que "la imagen de la Selección (peruana) está de por medio".

Por su parte, Ricardo Gareca ha preferido mostrarse cauto sobre el tema y expresó que "no está al tanto de lo que hacen los jugadores". El 'Tigre' está enfocado en planificar lo que se viene para la Selección Peruana en los próximos meses.

Como se recuerda, la 'Bicolor' sostendrá en la fecha FIFA de setiembre amistosos ante Ecuador y Brasil en Estados Unidos.