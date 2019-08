Pablo Bengoechea se pronunció sobre Quevedo y Fuentes: "son golpes que los harán madurar"

Pablo Bengoechea es consciente de lo triste que están Aldair Fuentes y Kevin Quevedo por la selección sub 23 y la penosa campaña en los Panamericanos, pero también es consciente que le tiene que dar vuelta a la página porque Alianza Lima los necesita a ambos en un 100 por ciento.

"Cuando no se cumple la expectativa no hay duda que vuelven tristes, no hay duda que llegaron tristes pero es parte del fútbol y ojalá les sirva como experiencia. No hay duda que fue un torneo donde había expectativas para llegar más arriba pero son los golpes que tiene el fútbol y hay que madurar rápido", aseguró Pablo Bengoechea en conferencia.

Acto seguido, el DT de Alianza Lima se refirió a la situación contractual de Quevedo. "Ojalá que puedan llegar a un acuerdo pero yo no me puedo meter, soy solo el técnico", dijo.

En otro momento, Pablo Bengoechea se mostró conforme con lo realizado del equipo en la paralización del Clausura por los Juegos Panamericanos Lima 2019.

"Lo que hicimos fue intentar hacer de cuenta que seguíamos jugando, hicimos varios partidos amistosos para que el equipo siga creciendo y creo que vamos por buen camino. Ahora llega la hora de la verdad, estamos bien ubicados en el campeonato y pensamos ir a Trujillo a seguir sumando", manifestó el técnico de uruguayo.

DATO: Alianza Lima visitará a César Vallejo en el Mansiche de Trujillo (fecha 3 del Clausura). El duelo se jugará el sábado 17 de agosto a las 8 de la noche.