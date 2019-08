Diego Haro: "El arbitraje peruano pasa por un buen momento, queremos representar bien al país”

La Comisión de Árbitros de la FIFA designó a el peruano Diego Haro como uno de los representantes por Sudamérica, para estar presente en el Mundial Sub 17, que se desarrollará desde el 26 de octubre hasta el 17 de noviembre en Brasil.

Aro declaró para un medio local que se siente muy satisfecho por esta convocatoria y que buscará hacer un buen trabajo para dejar el nombre del país en alto:

“Son momentos que hay que saberlos aprovechar al máximo, cumplir las expectativas y el día de hoy es disfrutarlo, alegrarse y luego pasa por enfocarse en el torneo nacional, posiblemente estemos en la Copa Libertadores o Sudamericana y hay que tratar de hacerlo de la mejor manera para llegar en un gran nivel al Mundial Sub-17”. enfatizó.

Cuarta experiencia internacional

Recordemos que esta no es la primera experiencia internacional del árbitro peruano, ya que estuvo presente en el Mundial Sub 17 de Chile, en los Juegos Olímpicos de Río, en el Mundial Sub 17 de Corea y ahora en el Mundial Sub 17 de Brasil.

Diego Haro y el VAR

simismo, Diego Haro expresó su opinión acerca el VAR, instrumento que hará su debut en este evento deportivo: “El VAR no va a cambiar al árbitro, podría decir que es como un 'seguro' ante una eventualidad que pueda ocurrir en el campo. Nosotros tenemos que arbitrar como si no existiera el VAR”.

Para finalizar, contó sobre su experiencia con el videoarbitraje cuando le tocó estar en cabina: “Las veces que he trabajado en cabina, sirve de mucha ayuda para el árbitro, pero lo importante es que el árbitro siga sintiendo que maneja el juego, no que el VAR maneje el partido".