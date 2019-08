Checho Ibarra comete blooper en vivo por el caso de Paolo Guerrero y esta fue su respuesta tras crítica

Sergio Ibarra cometió un blooper como en sus épocas de futbolista. El comentarista de Latina señaló que Paolo Guerrero no jugará los partidos amistosos de la Selección Peruana en Estados Unidos porque disputará la Copa Libertadores.

El hecho había pasado desapercibido, pero el periodista Carlos Univazo realizó un comentario al respecto en las redes sociales. "Ibarra en la TV dice que Guerrero pidió permiso a la selección para jugar la Libertadores. ¿Y el productor lo manda así a las cámaras? ¿Sin información previa? Es por Copa Brasil. Vamos, no sean malos con el Checho".

El post de Univazo motivó la respuesta de sus seguidores, en su mayoría estudiantes de periodismo, quienes criticaron al Checho por su falta de información y lamentaron que la televisión peruana dé oportunidades laborales a personajes que no son periodistas solo por su "carisma" y "simpatía".

Pero Ibarra no se quedó callado. El conductor de Latina le respondió a Univazo con el siguiente tuit: "Te voy a responder porque me etiquetaron, yo me confundí porque no leo mucho pronter, fue un error mío, pero de los errores se aprende, más en este medio. Prefiero ser un mal comentarista a un mala leche. Que raro lo tuyo subir este error, pero bueno en este medio hay de todo. Abrazo".

Te voy a responder porq me etiquetaron, yo me confundí porq no leo mucho pronter, fue un error mío, pero de los errores se aprende, más en este medio. Prefiero ser un mal comentarista a un mala leche. Q raro lo tuyo subir este error, pero bueno en este medio hay de todo. Abrazo. — sergio ibarra guzman (@chechogoleador) August 27, 2019

Ambos personajes encendieron las redes sociales por el tema polémico Paolo Guerrero, quien solicitó a Ricardo Gareca un permiso especial para jugar por el Inter de Porto Alegre ante Cruzeiro en la semifinal de vuelta de la Copa de Brasil el próximo 4 de Septiembre.

La Blanquirroja jugará dos encuentros amistosos ante Ecuador (5 de Septiembre) y Brasil (10 de Septiembre) en Estados Unidos. El goleador histórico brillará por su ausencia.

EL DATO

Este miércoles 28 de Agosto el Inter de Porto Alegre jugará ante Flamengo por los Cuartos de Final de vuelta de la Copa Libertadores. Quizás este partido causó la confusión del Checho Ibarra y encendió las redes sociales.