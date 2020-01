Jean Deza encendió las redes con polémico mensaje previo al debut de Alianza Lima

En las últimas semanas, Alianza Lima ha sido tema de discusión no solo por la cantidad de jugadores que incorporó con el fin de alzar la Liga 1 y pelear la Copa Libertadores, sino también por los escándalos extradeportivos que involucró a sus jugadores, siendo Jean Deza uno de los protagonistas.

Sin embargo, tras la presentación de los "íntimos" en la "Noche Blanquiazul", donde el ex Montpellier anotó el único gol del cuadro de Pablo Bengoechea y fue uno de los puntos más altos del encuentro, las críticas hacia el mediocampista fueron disminuyendo.

Deza se encuentra mentalizado en dejar atrás aquella noticia y buscará dar que hablar en base a su rendimiento en el campo, pero el ex seleccionado sub 20 no dudó en mandar un mensaje en sus redes sociales sorprendiendo a más de uno.

“En esta vida debes callar bocas, sin abrir la tuya”, escribió el "7" del conjunto "blanquiazul" en su cuenta de Instagram, situación que no pasó desapercibida por los cibernautas, el cual iría dirigido hacia sus detractores.

Cabe recordar que Jean Deza, quien había defendido los colores del cuadro "íntimo" en el 2015, donde disputó 12 encuentros, estampó su firma con los "victorianos" hasta el 2021. Así mismo, Alianza jugó su último amistoso con la Universidad César Vallejo, donde empató por 1-1.

Alianza Lima arrancará una nueva edición en la primera división del fútbol peruano cuando enfrente a Alianza Universidad este viernes 31 de enero en Matute. Por otra parte, el debut "íntimo" en la Copa Libertadores será el 5 de marzo contra Nacional de Uruguay.