Beto da Silva espera solo un detalle con Alianza Lima para debutar ante Atlético Grau

A sus 23 años firmar por Alianza Lima no solo se convirtió en un reto para su carrera sino también en un nuevo comienzo para despegar en lo futbolístico. Beto Da Silva confía en contar a la brevedad con el carné de habilitación para poder debutar el sábado en Matute ante Atlético Grau por el Torneo Apertura 2020.

El atacante pisó Matute y mientras se enfundaba la camiseta “blanquiazul” murmuraba los tres retos personales que deberá asumir: sumar minutos, ser protagonista y demostrar su capacidad, detalles que de cumplir le podrían garantizar una corta estadía en La Victoria y gozar nuevamente de una experiencia internacional que beneficiará a Alianza Lima, que posee el 50% de

su carta pase.

Beto Da Silva aclaró que llega con ritmo para ponerse a órdenes del comando técnico si lo desea. En España con la camiseta del Deportivo La Coruña, cuando se alejó de las lesiones, completó 240 minutos y como titular en 8 partidos, pero no ingresar en los planes del nuevo entrenador Fernando Vásquez lo alejó del club.

“Conversé con Pablo Bengoechea y me demostró su gran interés. Yo le agradecí la confianza y le dije que estoy muy ilusionado con esta oportunidad. El grupo es de mucha calidad y me ilusiona eso. Me siento bien físicamente para poder aportar en el equipo con el objetivo de luchar todos los torneo que afrontemos”, señaló un entusiasmado Beto Da Silva, quien vuelve al Perú luego de cinco años con la intención de estar nuevamente en la selección.

EL DATO

Alianza Lima celebrará este sábado 15 de febrero su aniversario 119 de fundación y Da Silva podría debutar en una fecha especial.