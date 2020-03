'Puma' Carranza llama "taradito" a Alexi Gómez por cánticos a favor de Alianza Lima

El ídolo de Universitario, José Luis "Puma" Carranza, dio una extensa entrevista donde habló de todo. El exjugador crema, creyó oportuno hablar de Alexi Gómez, captado entonando canciones de la barra de Alianza Lima.

José Luis "Puma" Carranza respondió varios preguntas a El Comercio, donde se resalta dos preguntas; sobre Alexi Gómez y el hinchaje de Andy Polo y Edison Flores.

Respecto a Alexi Gómez, lo tildó de "taradito" por cantar canciones de la barra de Alianza Lima, su actual equipo. ¿Es del Rímac no? Viene de un barrio bravito. Es por su juventud, es un taradito nada más. Es igual que Marko Ciurlizza, quien es mi compadre y muy buena persona, pero es mongolito pues, se fue al otro equipo. En la ‘U’ hay buenas personas y se vive un ambiente cariñoso. Siempre hay un mal tipo, pero es como en todo trabajo", fue lo primero que dijo de Gómez.

Luego agregó, "No se puede comparar con Alianza u otro equipo lo que se vive aquí, la diferencia es abismal. Alexi está equivocado, te repito, es un taradito. Uno debe ser profesional y ya, se acabó todo. Por último, que juegue por el equipo que quiera, pero que no haga cosas que no son y se ve mal. Uno debe ser agradecido en donde le dan trabajo. Habla por hablar y seguro para que no lo vayan a agarrar los hinchas", precisó el "Puma".

Sobre si es verdad que Andy Polo y Edison Flores fueron hinchas de Alianza Lima, dijo. "Son tipos inteligentes. Fueron y seguirán siendo hinchas de la ‘U’. Ellos están muy preocupados con lo que pasa en la ‘U’. Todos los días me llaman para preguntarme cómo va el tema administrativo de Universitario. Te lo cuento para que te des una idea de lo mucho que quieren al club. En verdad acá no hay respeto, hay mucha hipocresía", además agregó. "Lo mismo te puedo decir por Ruidíaz, Trauco y Cáceda, son cremas bien cremas. Pero siempre hay futbolistas que no tienen códigos", finalizó.