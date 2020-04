Leao Butrón recordó a Eduardo Esidio "Me tenía podrido me hacía goles en todos los partidos"

En el fútbol como arquero puedes guardar como recuerdo tus mejores atajadas, pero también al delantero que más goles te marcó. Leao Butrón recordó a Eduardo Esidio como un atacante que lo tenía marcado cada vez que lo enfrentaba cuando defendió la camiseta de Sporting Cristal.

El ahora golero de Alianza Lima no dudó en refrescar en su memoria unos hechos en la década de los finales de los 90 y comienzos del 2000 cuando protagonizaba partidos antes Universitario de Deportes.

"(Eduardo Esidio) me tenía podrido porque me hacía goles en todos los partidos cuando yo jugaba en Cristal, lo sufrí bastante. Le fue muy bien estando en Universitario de Deportes. A nivel internacional me costó mucho enfrentar a Lionel Messi", declaró en una conversación con su hija a través de Futbolsocialapp en Instagram.

Por otro lado recordó y agradeció a Sporting Cristal por la formación que tuvo aunque lamentó no haber podido dejar algo importante para el club en forma de recompensa por los buenos años que pasó en la Florida.

“Estoy agradecido con Cristal porque el club me pagó parte de la universidad, parte del colegio, me alimentaba, me pagaba los pasajes. Siento mucho cariño y respeto, sería muy egoísta y tonto no aceptarlo. Siempre pude dejar en todos los equipos pero al único que no le pude dejar nada es a Cristal y me hubiera gustado que sea diferente”, mencionó.

EL DATO

Leao Butrón jugó en Sporting Cristal desde 1995 hasta 2001.