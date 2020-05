¿Cómo pasa la cuarenta Gregorio Pérez? "A veces cabeceo alguna lámpara o le pego una patada a una silla"

Universitario de Deportes | "No soy pesimista, pero sí realista, la vuelta a la normalidad no se ve a corto plazo. Estoy acá encerrado. Las primeras semanas se hicieron muy llevaderas con una rutina, pero ya se hizo muy largo y cada día que pasa estoy más preocupado", empieza diciendo Don Gregorio Pérez en entrevista con "El Observador" de Uruguay.

¿Cómo pasa la cuarentena alguien acostumbrado al movimiento, al trabajo de campo? Así respondió el estratega crema: "Toda mi vida hice ejercicios y esto me complica. No tengo más remedio que hacerlo en casa. En el apartamento tengo un circuito de 22 metros y allí voy y vengo. También hago abdominales, fuerza de brazos, todo lo que puedo. Me siento bien, lo necesito, me pone muy bien, me gusta y mi cabeza piensa en otra cosa".

¿Hay complicaciones?, fue la siguiente pregunta y así, con mucha clase, respondió el DT "charrúa": "A veces cabeceó alguna lámpara de techo o le pego una patada a una silla". Esto trajo consigo las risas del entrenador, según cuenta el medio oriental.

Máximo cuidado

Luego, Don Gregorio Pérez hizo una reflexión sobre la cuarentena y los cuidados que lleva a cabo para evitar el contagio.

"Lavo hasta las bolsas del supermercado. Esto es así, no se sabe qué puede pasar. Tengo cinco nietos. A los tres varones que son los más chicos no los veo, solo por videollamada. Me fastidia ver bastante a la gente trotando, paseando perros, sin tapabocas. A veces hay personas que solo piensan en ellas, es parte del egoísmo. Yo soy consciente y me quedo en casa", acotó el conductor merengue.

Pérez espera que la cuarentena pase en el Perú y en todo el continente para conocer cuándo se abrirán los aeropuertos y así volver. Se dice que en Perú, según el Gobierno y sus planes, podrían abrirse en julio. Don Gregorio está atento y con ganas de volver a entrenar a la "U", pero también sabe que deben darse todas las condiciones.