André Carrillo sobre la cuarentena en Arabia Saudita: "Mucho mejor que estar en Lima. Estoy bien"

André Carrillo es uno de los referentes de Al Hilal. Desde su llegada, la 'culebra' demostró su compromiso con el equipo y pudo conquistar cosas importantes. En más de una oportunidad expresó que vive bien y tranquilo en Arabia Saudita y no se arrepiente de sus decisiones.

Por la pandemia del coronavirus, el campeonato de Arabia Saudita fue paralizado. En una conversación vía instagram live desde la cuenta de la Selección Peruana, Carrillo indicó que la cuarentena la viene pasando tranquilo, al lado de su familia.

"Mucho mejor que estar en Lima. Acá la estoy pasando súper bien. Vivo en un condominio grande, mi familia puede pasar sin problema. Los supermercados no están llenos como en Perú. La verdad no me puedo quejar", indicó la culebra.

Luis Advíncula, quien cumplió el rol de entrevistador, le preguntó sobre su decisión de jugar en Arabia Saudita, una liga poco conocida. El atacante de la Selección Peruana reveló que Jorge Jesús, actual entrenador de Flamengo, fue clave en las negociaciones.

"Mi decisión fue porque el entrenador contaba conmigo (Jorge Jesús). Me tuvo en Sporting Lisboa y es de los técnicos que sacan lo mejor del jugador. Trabajé solo tres meses con él en Portugal y cuando me llamó no lo dudé. Fue una muy buena decisión. El presidente me convenció y se dio", expresó.