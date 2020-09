Emanuel Herrera sobre nacionalizarse: "Me han avisado que puedo empezar a tramitar los papeles"

Emanuel Herrera es el jugador del momento en Sporting Cristal luego de mostrar un buen nivel ante la Academia Cantolao, donde anotó un doblete y dio una asistencia en la goleada (6-2) celeste.

El delantero de Sporting Cristal fue entrevista por UCI Noticias y habló de las diferencias entre Mario Salas y Roberto Mosquera.

"Cada uno tiene su estilo y su forma de llegarle al jugador. Creo que Roberto nos vino bien en un momento que estábamos con muchos problemas en el club. Él trató de hablarnos mucho, de aconsejarnos, de olvidar todo eso y tratar de ponernos bien físicamente. Después el grupo y el buen pie del equipo lo teníamos, entonces, él es muy motivador y el grupo lo recibió de la mejor manera. Ahora estamos contentos con él por el trabajo que está haciendo", dijo.

Sobre Mario Salas recordó: "Después con Mario en el 2018 también era muy exigente como Roberto, pero también era otro plantel, otro inicio. Con Mario arrancamos a principio de año y a Roberto lo agarramos con el año empezado y nos vino bien esta cuarentena para conocerlo más a él y él a nosotros. Los dos son muy intensos, quieren que el equipo siempre presione y en eso son muy parecidos".

Respecto a los trámites de su nacionalización, Herrera agregó: "Ahora me han avisado que puedo empezar a tramitar los papeles para nacionalizarme, así que eso después se encargará el club. Después también hablarán conmigo. Todavía no me han planteado nada. Me dijeron que se puede empezar, pero no avanzamos en nada todavía".

Herrera mostró también su deseo de jugar por la selección peruan: "Uno como jugador siempre sueña primero andar bien en el club y, si te llaman de una selección, es muy difícil decirle que no salvo que seas una estrella o vengas de las grandes ligas y no le den minutos en la selección y se molesten. Creo que a cualquier jugador que le preguntes del medio local por la selección te va a decir que sí. Se mueren por jugar por la selección, así que sí, me encantaría jugar, representar al Perú porque desde el primer momento que yo llegué la gente me ha tratado muy bien tanto a mí como a mi familia, siempre con mucho respeto. Sería algo hermoso representar a un país que me trató muy bien desde que llegué".

Finalmente, el delantero de 33 años reveló la motivación que hace Roberto Mosquera con el equipo. "En la semana de los entrenamientos lleva una lista de distintos juegos como en la intensidad de trabajo, reducidos y lleva una lista y va sumando puntos, y a fin de mes se le hace un regalo al que ganó más juegos durante el mes".