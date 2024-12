Farfán criticó a referente de Universitario y contó que no le contesta: "Por las huev..."

Otro de los puntos que tocaron fue sobre la bofetada que le dio Juan Manuel Vargas al 'Condor' Mendoza . Carrillo y Guizasola indicaron que no les gustó el accionar del 'Loco' Jefferson Farfán también criticó el accionar del referente de Universitario, señaló que le pareció una falta de respeto. Incluso, la 'Foquita' contó que el exjugador de la Fiorentina le escribió, pero decidió no responder.

"Él me ha escrito, pero yo no le respondo. Me parece una falta de respeto, se raya por las huev**", expresó Farfán. Luego, el exAlianza Lima señaló que Mendoza es 'flojo' para ir a los golpes y no se puede agachar cuando intentó responder la cachetada de Vargas.