¿Universitario buscó fichar a André Carrillo? Futbolista hace fuerte revelación

Fue en la reciente edición del programa ‘Enfocados’, un espacio de entrevistas a figuras del deporte que Jefferson Farfán conduce junto a Roberto Guizasola, en el que la ‘Culebra’ se refirió a su presente en el ‘Timao’ donde ha tenido un buen desempeño en los últimos meses hasta iniciar en el once titular.

En cuanto a la entrevista que le realizaron en el ‘Enfocados’, el atacante nacional respondió diversos temas no solo sobre su club con el que acaba de renovar, sino también acerca de la selección peruana y un aparente contacto con un equipo grande del Perú, tal como lo describió, luego que la ‘Foquita’ le consultara “quién lo llamó”.

“Yo tuve una conversación con un club grande de Perú, de Lima, puedo decir eso solamente. Ya que la gente saque sus conclusiones. Tuve conversaciones, la verdad que el proyecto me atrajo demasiado. La verdad que tuve conversaciones, pero quedaron solamente en conversas, siempre hubo buen trato, mucha intención de las dos partes, pero nunca llegamos a concretar nada”, sostuvo.

Como era de esperarse, esta respuesta generó diversas reacciones en los conductores del programa y el ‘10 de la calle’ no dudó en dejarle un particular mensaje a Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes

“Jean, ¿todo te quieres llevar, no? Te quieres llevar también todo lo de la casa”, dijo Jefferson Farfán mirando a la cámara, para luego agregar en un tono humorístico: “You know I mean (Tú sabes lo que quiero decir).