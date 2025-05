Roberto Mosquera quedó 'enamorado' de club peruano que no es Cristal: "Me emocionó"

Roberto Mosquera es uno de los personajes más reconocidos del fútbol peruano, principalmente gracias a su carrera como entrenador, además está muy identificado con Sporting Cristal, club al que ha llevado a ser campeón nacional hasta en dos oportunidades.

Sin embargo, en una reciente entrevista, 'Mousquera' habló sobre el rendimiento de Alianza Lima en la Copa Libertadores y asegura haberse emocionado con la victoria de los blanquiazules ante Talleres en Matute.

"Me encanta. Me emocionó el triunfo ante Talleres. Me gusta que les vaya bien a los equipos peruanos y más si es de la mano de un entrenador que sabe como Pipo Gorosito. Además, es importante la jerarquía que le han dado Wilmar Valencia y Franco Navarr, que son un gran soporte porque lo han ganado todo", dijo Mosquera en diálogo con La República.

Roberto Mosquera fue técnico de Alianza Lima en 2016.

Asimismo, también se refirió al triunfo que obtuvo Universitario de Deportes ante Barcelona SC en Guayaquil; además resaltó la labor de Manuel Barreto, quien dirigió ese partido como DT interino.

"Me dio gusto por Manuel Barreto, quien tuvo un inicio interesante como entrenador y ante Barcelona de Ecuador sacó un gran resultado. No cualquiera gana en una plaza tan complicada como Guayaquil. Barcelona no es cualquier equipo y lo vi por momentos como cualquier equipo porque la 'U' lo maniató y pudo ganar más goles", agregó.

Finalmente, Mosquera aseguró no ocultó su molestia por el discreto de temporada en Cristal, aunque confía en el aporte de Paulo Autuori como estratega para poder reflotar al elenco rimense.

"Cristal no ha dado la talla todavía. La llegada de Paulo trae muchas expectativas porque uno piensa en lo que hizo, que fue hace muchos años, y queda claro que es un entrenador con un perfil muy alto. Demorará para conocer a los jugadores y lo que más necesita es tiempo para aplicar su estilo. Cristal no puede darle la espalda a su historia: jugar bien y ganar de forma contundente", concluyó.