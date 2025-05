Óscar del Portal impacta al revelar de qué club es hincha: "Cuento la verdad..."

Uno de los aspectos que genera intriga en los aficionados es con respecto al hinchaje de los periodista deportivos. Hay un número de profesionales que han sido abiertos ante sus seguidores, y confesaron el nombre del club de sus amores para sorpresa de muchos. Ahora, el comentarista Óscar del Portal dio la gran sorpresa al revelar de qué club es hincha a sus 43 años de edad.

¿De qué club es hincha Óscar del Portal?

En una reciente entrevista al programa "Qué tal Cancha" de Roberto Martínez, el comentarista deportivo fue consultado directamente sobre si es hincha de Alianza Lima. El también conductor de América TV quedó anonadado y le respondió con una consulta sobre el por qué cree que es aficionado del conjunto blanquiazul.

"¿Hincha de Alianza Lima? ¿Por qué? Pensé que ibas a decir de Sporting Cristal. Cuento la verdad, lo que me ha pasado a mí. Yo de chico era hincha del equipo que era mi papá. Él era hincha de Alianza, iba a Alianza, mi papá me hizo socio de Alianza. Yo sentía que era hincha de Alianza cuando era chico, pero cuando llegué a Cristal me di cuenta que era hincha de mi viejo. Quería estar donde esté él. Él hablaba para que yo juegue en Alianza y no quería, ¿Cómo un hincha de Alianza no va a querer jugar en el equipo del cual es hincha?", reveló Óscar del Portal.

Siguiendo esa línea, el también abogado fue claro al decir que se volvió hincha de Sporting Cristal sede que formó parte de las divisiones menores. Tuvo un sentimiento especial por el conjunto celeste y gritaba cánticos contra Alianza Lima en los títulos a celebrar.

"Llegué a Cristal y el sentimiento que nació en mí… Lo digo con respeto a los hinchas de Alianza Lima, pero cuando fuimos campeones yo fui de los primeros que comenzó con el cántico… "Llora"… Eso no hace un hincha de Alianza pues. Tuve un sentimiento por Cristal, a los 18 años", expresó.

(VIDEO: Cancheros TV)

Óscar del Portal confiesa que va perdiendo la pasión por el fútbol

Luego de dejar Sporting Cristal y laborar en el periodismo deportivo, Óscar del Portal confiesa que perdió ese sentimiento y ahora se enfoca en su labor. De hecho, no tiene esa efervescencia por la selección peruana luego del Mundial.