Alianza Lima: Oswaldo Valenzuela elogió la labor de Carlos Bustos en tienda íntima

"Estoy muy agradecido con Dios por todo lo que me ha hecho vivir este año. Me considero una persona privilegiada de salir campeón con Alianza, y fue un año de mucho aprendizaje", dijo Valenzuela durante una entrevista para GOLPerú.

"Tuvo mucha cercanía con todos. Me dijo que trabaje, que haga una buena pretemporada, ya que iba a tener chances de jugar", agregó Valenzuela, quien también contó la forma que tomó su titularidad.

"Me sorprendió, pero a la vez lo tomé como un buen mensaje que el 'profe' nos tiene considerados a todos y me sentí preparado para el desafío, que es uno de los más lindos que he tenido".