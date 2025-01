Sporting Cristal: Luis Alberto Bonnet y la posibilidad de retornar a la Florida

Los hinchas de Sporting Cristal siguen con toda la euforia tras la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana . Es evidente no ocultar su sentir sobre el cuadro 'celeste', y así lo hizo notar el ídolo Luis Alberto Bonnet a toda la afición del Rímac. Adicional a ello, no descartó volver a pisar la Florida para seguir de cerca al club de sus amores.

"Tiene un mérito enorme Sporting Cristal siempre sacando cara y jugando bien. Me gustó mucho Christofer Gonzáles, creo que tiene un manejo bárbaro, me gustaría que lo habiliten más cuando pasa al ataque. Roberto Mosquera es indudable que está en su mejor momento. Es un técnico que siempre intentó aplicar la filosofía de Cristal, el respeto por la pelota y ser protagonista", declaró Bonnet a RPP.

"No descarto para nada volver a trabajar en Sporting Cristal, no es algo que tenga planeado, pero todo puede pasar. Jorge Soto me dijo que me mandaba una camiseta de parte del club, estoy muy agradecido con ellos", manifestó el subcampeón de la Copa Libertadores 1997.