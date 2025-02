¡Árbitro lo validó! CONAR publicó audios del VAR del gol polémico de Alianza Lima: "No hay falta"

En el arranque de la tercera fecha del Torneo Apertura 2025 , Alianza Lima no jugó su mejor partido con muchas piezas de recambio, pero le resultó suficiente para vencer por la mínima diferencia a Juan Pablo II en Matute, resultado que estuvo envuelto en la polémica por el gol anotado por Paolo Guerrero en el primer tiempo.

"Paso a paso, jugó el balón el defensor rosado y el atacante va a bloquear el disparo. No juega el balón, pero es una acción de juego para mí. Lo estoy mirando, porque el pie está recogido en todo momento y el jugador magnifica la caída, incluso salta. Juega el balón el defensor, pero acá con el pie le arrastra el pie de apoyo de jugador y cae. Para mí hay una entrada temeraria y falta. El jugador asume un riesgo en ir así al balón. No lo juega el atacante y después hay una disputa que termina con que el defensor caiga, para mí eso es una entrada imprudente. Lo voy a llama por una falta en APP", fue lo que hablaron en la cabina del VAR los jueces Sebastián Lozano y Víctor Raez.

Sin embargo, cuando Augusto Menéndez va al monitor para ver la polémica, sorprende al ratificar su decisión pese a un desacuerdo inicial con los jueces VAR, aduciendo como razón que el mediocampista 'Íntimo' juega el balón con la canilla en la fricción con el rival."Pásamela cuadro a cuadro, quiero ver quién juega el balón. Y despúes, el 15 la juega con la canilla, es lo que yo veo. Escúchame, para mí no hay falta, sino una disputa normal de juego y lo juega con la canilla. Voy a mantener mi decisión, ¿ok? Al momento que juega hay un rebote y juega con la canilla el número 15, incluso recoge la pierna", fueron las palabras del colegiado FIFA.

Después de culminado el encuentro, el DT de Juan Pablo II, Santiago Acasiete , no se guardó nada y criticó fuertemente al arbitraje por la decisión de marcar como bueno el gol de Alianza Lima , pues considera que huvo dos faltas previo a la conquista de Paolo Guerrero.

"Esa polémica arbitral, esa polémica del VAR, no nos ayudó hoy. Tanto hablaban de Juan Pablo II, nos han hecho una propaganda negativa y, ¿Ahora qué ha pasado? El arbitraje nos jugó en contra porque fueron dos faltas en una misma jugada, entonces si fue al VAR era por algo, pero para seguir y cobrar el gol, me pareció raro. Realmente lo he visto y fue falta, pero una pena y a seguir trabajando", declaró el estratega 'Juanpablino' en zona mixta.