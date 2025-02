Santiago Acasiete arremetió contra el arbitraje tras derrota ante Alianza: "Nos jugó en contra"

La controversial decisión del réferi causó mucha molestia en el cuadro 'Auriblanco', y sobre todo en Santiago Acasiete , quien tras el pitido final no se guarnó nada y arremetió contra el arbitraje y el VAR ya que los perjudicó en el compromiso al no anular la anotación de Guerrero por las dos infracciones cometidas por Castillo.

"Esa polémica arbitral, esa polémica del VAR, no nos ayudó hoy. Tanto hablaban de Juan Pablo II, nos han hecho una propaganda negativa y, ¿Ahora qué ha pasado? El arbitraje nos jugó en contra porque fueron dos faltas en una misma jugada, entonces si fue al VAR era por algo, pero para seguir y cobrar el gol, me pareció raro. Realmente lo he visto y fue falta, pero una pena y a seguir trabajando", declaró el DT del club de Chongoyape a los medios de comunicación.

"Ya se formó la polémica siempre con Juan Pablo II, creo que aquí hay gente desubicada que quiere ir en contra y sin saber que en el grupo hay familias y jugadores profesionales que no tienen nada que ver. Yo ví otro pequeño empujón, pero con lo que había pasado en el VAR ya no nos iban a pitar nada. Siempre hay polémicas y no podemos hacer nada. Me quedo con la actitud del equipo y con eso nos pueda sumar mentalmente para comenzar a ganar, que lo necesitamos", agregó el más conocido como 'Santi'.