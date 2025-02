La potente autocrítica de Alan Cantero tras fallar goles con Alianza Lima: "Me siento un..."

Alianza Lima llegará al partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025 ante Boca Juniors, tras vencer con gol de Paolo Guerrero a Juan Pablo II por la jornada 3 del Torneo Apertura en el Estadio de Matute.

Para el duelo ante el cuadro de Chongoyape, el técnico Néstor Gorosito realizó hasta 10 modificaciones en el once titular de los íntimos, considerando que se les avecina un choque realmente importante frente al 'Azul y Oro' este martes 25 de febrero en La Bombonera.

Alan Cantero tuvo firme autocrítica pese al triunfo de Alianza Lima ante Juan Pablo II

Uno de los cambios que tuvo el 'Pipo' Gorosito fue la presencia del delantero Alan Cantero, en la ofensiva junto a Matías Succar y Paolo Guerrero. El argentino tuvo grandes chances de poder anotar por primera vez en Matute, sin embargo, no estuvo fino de cara al arco. Ante este panorama, el atacante de 26 años hizo una sincera autocrítica frente la prensa, e indicó que seguirá esforzándose para tratar de mejorar en la finalización de las jugadas.

"Una bronca terrible porque después el equipo termina sufriendo. Me siento un poco culpable porque son ocasiones claras que uno tiene que terminar y no se me dio. Sí, soy autocrítico, esas jugadas son bastantes claras y tienen que terminar en gol. Porque sino después lo terminamos sufriendo como pasó por momentos. Ahora no queda otra que seguir trabajando en el tema de la terminación de las jugadas para estar más tranquilos", sostuvo.

(Video: Jax Latin Media)

Bajo ese contexto, Alan Cantero reveló que Paolo Guerrero y Hernán Barcos tuvieron una charla con él, para brindarle todo su respaldo de cara a los próximos compromisos del elenco blanquiazul. A su vez, no dudó en referirse sobre una polémica acción donde fue protagonista dentro del área rival, pero no terminó en un penal a favor de los íntimos.

"Guerrero y Barcos se me acercaron y me dijeron que esté tranquilo, que son momentos que pasan y que hay que trabajar, porque cuando se abra el arco van a venir varios goles. En dos jugadas me tocan, pero supuestamente no fue suficiente para penal. Yo siento que me toca y quedo mano a mano con el arquero. Tuve varias oportunidades que tendrían que haber terminado en gol", añadió.

Consultado sobre su debut oficial como extremo en Alianza Lima, Cantero subrayó que en todo momento dio su máximo esfuerzo y poco a poco tratará de seguirse afianzando en el plantel victoriano con el respaldo del equipo.