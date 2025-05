Christian Cueva dejó inesperado calificativo sobre Jorge Fossati: "Siempre un..."

Tras unos meses inciertos, Christian Cueva vive su segunda juventud futbolística en Cienciano, donde se ha ganado un lugar en el esquema de Carlos Desio e incluso ha anotado goles importantes, como el que le hizo a Alianza Lima en Matute.

A través de una entrevista con el programada Enfocados, el popular 'Aladino' recordó la etapa en la que Jorge Fossati lo llevó en calidad de invitado a la selección peruana en la Copa América 2024.

El volante no ocultó su gratitud con el 'Nono', que lo llevó a Estados Unidos y lo calificó como una "persona de calidad" por confiar en su talento más allá de ganarse muchas críticas.

Christian Cueva junto a Jorge Fossati en la selección peruana.

"Mandarle un saludo a Jorge Fossati, calidad de persona. Más allá de que puede haber diferencias en el fútbol, para mí siempre un respeto", dijo durante el diálogo con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

"No me olvido. Con el profe muy bien, me llevó a Estados Unidos. Me dijo 'vas a ir como invitado'. Me colgué del ala", agregó el jugador formado en la Universidad San Martín.

Recordemos que en esa Copa América que se hace mención, 'Cuevita' disputó 24 minutos en dos partidos: ante Argentina y Canadá, en ambos la 'Bicolor' perdió, que se quedó en fase de grupos.