El ex Universitario que convenció a Raúl Ruidíaz para que no vaya a Cristal: "Mucho que ver..."

Raúl Ruidíaz le dio que no a la oferta de Sporting Cristal y se reveló el ex Universitario que influyó para que no acepte jugar con el cuadro celeste.

Raúl Ruidíaz no aceptó jugar en Sporting Cristal por intercepción de un ex Universitario. | Composición Líbero