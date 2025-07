Raúl Ruidíaz podría llegar a gigante peruano que no es Universitario: "No le disgustaría"

Sin duda alguna cuando suena el nombre de Raúl Ruidíaz es imposible no vincularlo a Universitario de Deportes, club del cual es hincha confeso y con el cual hace tiempo se viene especulando con su retorno. Sin embargo, el actual delantero de Atlético Grau no descarta llegar a otro club gigante de la Liga 1 y provocaría un verdadero batacazo en el mercado de pases. ¿Alianza Lima o Sporting Cristal?

Diversos periodistas deportivos y conocedores al respecto han hablado sobre el tema a lo largo del día, generando mucha intriga por el morbo que podría causar ver a 'La Pulga' con la camiseta de otro grande del fútbol peruano que no sea la 'U', sobre todo porque los hinchas cremas vienen pidiéndolo desde hace dos años a la directiva. En esta ocasión, el periodista Gustavo Peralta reveló que, según su perspectiva, el atacante no descarta jugar en Sporting Cristal la presente temporada.

"En Grau está bien, pero a Ruidíaz no le disgustaría escuchar la oferta de Cristal, es una sensación mía", indicó para las cámaras de L1 MAX el conocido comunicador que siempre brinda información confiable sobre Universitario de Deportes. De esta forma, Raúl Ruidíaz podría llegar a tienda celeste si es que la institución del Rímac decida hacerle una oferta formal.

Vale precisar que el mismo Gustavo Peralta comentó también que de momento no existe contacto alguno entre Sporting Cristal y el delantero de Atlético Grau, pero es algo que perfectamente se pude dar. Recordemos que recientemente se confirmó la salida de Martín Cauteruccio en La Florida, ya que el futbolista uruguayo continuará con su carrera deportiva en Bolívar de La Paz, por lo que el elenco de Paulo Autuori necesita un '9' de jerarquía con urgencia.

¿Raúl Ruidíaz es el '9' que necesita Sporting Cristal?

Efectivamente, el atacante nacional, con paso por la selección peruana, es de las mejores opciones en el mercado local y el periodista Mauricio Loret de Mola reafirmó ello en el programa DENGANCHE. "¿Ante el problema (salida de Cauteruccio) qué buscas? Una solución. Y en el plantel, creo que hoy no la tienen. Yo no veo otra salida que la que estoy diciendo: yo, si soy Cristal, llamo a Grau, porque no encuentro dentro del medio a uno mejor que Ruidíaz", señaló.

¿Cuál es el valor de Raúl Ruidíaz?

Actualmente, Raúl Ruidíaz tiene un valor de 550 mil euros en el mercado de transferencias y es uno de los precios más bajos de toda su carrera profesional, sumamente lejano de los 8 millones de euros que llegó a costar en el 2021 cuando jugaba en el Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS) de Norteamérica.