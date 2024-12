Pidió perdón: Julinho se retractó y elogió golazo y juego de Gianluca Lapadula – VIDEO

Luego, el exjugador de Cristal agregó lo siguiente: “ Lapadula hizo lo que tenía que hacer ante Colombia, pero en mi mente estaba ver a un Lapadula como en Quito. Decíamos que no estaba Paolo Guerrero, pero sí Lapadula . Es un jugador al que yo nunca lo he cuestionado".

Por último, para que no existan malos entendidos, pidió perdón. “Gareca tiene un gran problema porque cómo va a hacer para poner a los dos adelante, si cambia el sistema o no. Los dos van a tener que jugar porque no puedes sacarlos. Yo pido disculpas públicas porque no era mi intención lastimar a un jugador”, cerró Julinho.