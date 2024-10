Gabriel Costa y su mensaje de felicidad por regreso a la Selección Peruana

"Feliz y orgulloso porque me he preparado tanto para estar acá, para que pueda tener una oportunidad en la Selección Peruana y estoy feliz. Trataré de disfrutarlo de la mejor manera", declaró el exjugador de Sporting Cristal.

Luego, Costa agregó lo siguiente: "Me he preparado siempre y se me están dando las cosas. Los objetivos vienen de a poquito. Me preparo bien y se me dio debido al nivel en el que está el equipo, el club, en lo personal. Eso me pone contento".