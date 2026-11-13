Perú puede enfrentarse a El Vaticano en histórico partido: ¿A quién alentará el Papa León XIV?

La llegada del Papa León XIV a Perú, y a Sudamérica en general, ha causado total emoción entre los seguidores de la Iglesia Católica. En base a ello, ahora que todos hablan del Sumo Pontífice, que es nuestro compatriota, te contamos que la selección peruana puede terminar enfrentándose a El Vaticano en un intenso partido. La duda surge por saber a qué equipo alentaría Robert Prevost.

Resulta que recientemente se filtró una tremenda noticia que cambiaría el fútbol. De acuerdo al medio Clarín, Guillermo Tofoni, empresario de la AFA, y Raúl Ayala, hombre con vínculos con la Iglesia, le enviaron a Alejandro Puiggai, asesor de Jorge García arzobispo de Buenos Aires, una petición para que El Vaticano pueda disputar la Eurocopa y el Mundial de la FIFA.

"Queremos explorar la evolución de la estructura futbolística del Vaticano hacia una federación que pueda aspirar al reconocimiento internacional y, eventualmente, participar en las competiciones oficiales de UEFA y FIFA. El propósito central es convertir el fútbol en una plataforma de educación, inclusión, cooperación y encuentro entre jóvenes de todos los continentes", indicó el mensaje.

La selección amateur de El Vaticano.

De esta forma, en caso se apruebe en un futuro, la selección peruana podría terminar enfrentándose a El Vaticano en una Copa del Mundo, aunque para ello ambas naciones deben clasificar. Recordemos que el país donde vive el Papa León XIV cuenta con un equipo conformado por quienes viven dentro, pero no está reconocido oficialmente por la FIFA.

Si llegara a suceder, la curiosidad corre por saber a qué selección alentaría Robert Prevost, ya que el Sumo Pontífice tiene la nacionalidad peruana debido a que vivió acá más de 20 años, pero vive y se debe a El Vaticano. Lo cierto es que esta posibilidad es remota y quizá nunca ocurra, por lo que quedará en la intriga.