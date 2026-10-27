Sport Boys se ilusiona con firmar a volante que fue el deseo de Universitario: "Negociaciones"

La Liga 1 2026 va llegando a su final y varios equipos ya ponen la mira en el mercado de fichajes para la siguiente temporada. Precisamente, Sport Boys es uno de los clubes que ya empezó la planificación de su plantel para su centenario y se reveló que buscan concretar la firma de un mediocentro extranjero que estuvo en la mira de Universitario de Deportes.

Sport Boys se ilusiona con firmar a volante que fue el deseo de Universitario

La ‘Misilera’ aún tiene algunos partidos por disputar y, aunque el objetivo es complicado, espera pelear hasta el final por un puesto en la Copa Sudamericana. Sin embargo, la dirección deportiva ya está planificando el centenario del club y busca asegurar la continuidad de sus principales figuras, siendo una de ellas Nicolás Da Campo, quien ya fue pretendido por Universitario.

El volante argentino ha sido uno de los jugadores más determinantes del equipo. Incluso durante su ausencia por lesión, el club entró en una racha de derrotas. Por ello, Sport Boys busca concretar la continuidad de Da Campo y ya inició las negociaciones para retenerlo hasta 2029.

Sport Boys quiere renovar el contrato de Nicolás Da Campo hasta 2029

Sport Boys empezó las negociaciones para la renovación del volante argentino Nicolás Da Campo, que culmina contrato a fines de 2027. La idea es extenderlo hasta fines de 2029. Hay un avance, informó el comunicador.

El mediocentro de 32 partidos tiene contrato hasta la siguiente temporada y es esencial en el esquema del DT Carlos Desio. Los rosados son conscientes de que hay varios equipos detrás de su fichaje, por lo que la idea es darle un contrato de larga duración y asegurar su continuidad.

Nicolás Da Campo fue pretendido por Universitario

Tras haber mostrado un gran nivel con Sport Boys, Nicolás Da Campo despertó el interés de Universitario. El cuadro crema buscaba un refuerzo en su mediocampo para el Torneo Clausura y el argentino fue uno de los que estuvo en su agenda. De hecho, realizaron un sondeo para buscar su fichaje, tal como lo señaló el periodista Gustavo Peralta.