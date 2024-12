Ángel Cayetano y su rápida conexión con Universitario: "Me identifica la garra"

“Mis expectativas son muy altas. Cuando me habló Gregorio Pérez, me dijo lo que era este club, que era espectacular. Un club grande. Nunca había estado en un club así, la verdad, pero a la vez ir entendiendo bien lo que es, lo que significa y lo que tengo que ser como jugador que representa estos colores”, señaló en el video que compartieron los cremas.

“El hincha me recibió de la mejor manera, me he cruzado con pocos ahora , pero lo que me dicen es sobre la garra. Se identifican con los uruguayos con eso. Universitario representa la garra y yo también estoy identificado”, agregó el ex Cerro Largo.