Adinolfi sobre Universitario: "Me siento capacitado para llevar las riendas del equipo"

Adinolfi se pronunció sobre la posibilidad de dirigir a Universitario. El estratega señaló que se encuentra capacitado para asumir este reto deportivo, pero aún no habló con la directiva.

"Teníamos estos compromisos ante Inter y Aucas. Luego veremos qué pasa, ya es decisión de la directiva. Aún no hemos conversado nada, estoy mentalizado en estos partidos. Me siento capacitado para llevar las riendas del equipo, ya conocemos al plantel, pero es algo que no depende de nosotros", señaló Edgardo Adinolfi a Pulso Sports.