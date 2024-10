Alfonso 'Puchungo' Yáñez reveló que sí hubo un maltrato de la 'U' hacía Héctor Chumpitaz

"Ha pasado el partido contra César Vallejo, ellos tienen un palco en el que se sientan en el Estadio Monumental, casi siempre donde salen todos los exjugadores. Ahí ha estado el 'Capi' Héctor Chumpitaz con la familia y se han acercado a decirle que tienen que retirarse de ahí e irse a la tribuna, y ahí estaba llena de gente que no tiene nada que ver con la 'U'"

Conociendo toda esta situación, el popular 'Puchungo' afirmó que le gustaría tener una conversación con el administrador temporal de la 'U', Jean Ferrari . Además, adelantó que el 'Capitán de América', no iba asistir a este trascendental duelo entre los merengues y ecuatorianos porque se encontraba dolido con lo ocurrido.

"Sí me gustaría la verdad, por la amistad que tengo con Jean Ferrari, el por qué ese maltrato sí el sabe o dé repente no está al tanto, porque sé que no va a ir a este partido (ante Barcelona SC) al Estadio Nacional, porque sé que está dolido con este tema", mencionó.