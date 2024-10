Jean Ferrari rompió su silencio y aclaró supuesta salida de Héctor Chumpitaz en Universitario

Cuando el foco de atención estaba el duelo entre Universitario vs. Barcelona SC , se dio a conocer una información con relación al ídolo Héctor Chumpitaz. Y es que se corrió el rumor de que el "Capitán de América" no seguiría en el primer equipo, lo cual generó un sinfín de reacciones entre los hinchas 'cremas'.

"Indignado. Voy a tratar de confirmar la noticia, pero de que él no está, ya no está. Héctor Chumpitaz no va más en Universitario de Deportes. Es lamentable, un hombre que ha dado todo por la 'U'. Ojo, que me lo han re-reconfirmado. Es increíble, pero bueno. Hace cuatro o cinco días que no aparece en la 'U'. Solo quiero averiguar quienes han sido los que lo han tratado mal", manifestó el mencionado periodista.