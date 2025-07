Mr. Peet arremetió contra el arbitraje tras victoria de Universitario: "Cuando es Alianza..."

Universitario de Deportes mostró un gran rendimiento y venció por la mínima a Deportivo Garcilaso por la fecha 18 del Torneo Apertura de la Liga 1. No obstante, este encuentro estuvo lleno de polémica, luego de que los jugadores del elenco cusqueño pidieran una falta previo al gol de Aldo Corzo. Ahora, Mr. Peet se pronunció y criticó duramente el desempeño de la terna arbitral.

Mr. Peet criticó el arbitraje en la victoria de Universitario

Durante la última emisión del programa Madrugol, el periodista deportivo Peter Arévalo comentó lo que fue el triunfo de Universitario en el Estadio Garcilaso de la Vega en Cusco e hizo especial énfasis en el polémico gol que anotó Aldo Corzo a los 53 minutos del partido.

Sobre ello, el popular Mr. Peet fue enfático al expresar que Matías Di Benedetto se terminó apoyando en el defensa de Deportivo Garcilaso en dicha jugada y criticó al juez Bruno Pérez por no haber revisado la jugada en el VAR. Sin embargo, no se detuvo ahí, ya que aseguró que si hubiese sido Alianza Lima la jugada se invalidaba al mínimo contacto.

Video: Madrugol

"Aldo Corzo cabecea bien, Di Benedetto ciertamente termina apoyándose en el jugador de Garcilaso, pero no pasa nada. Si hubiese sido Zambrano hubiese sido un escándalo. Cuando no es Alianza es una jugada de fútbol y cuando es Alianza se cobra cualquier contacto en el área, ahí sí hay que buscar todo y el árbitro tiene que ir al VAR. Bruno Pérez no fue al VAR y nadie dice nada", mencionó.

No obstante, el comunicador también aseguró que bajo su perspectiva no hubo falta y el gol es válido, pero criticó que no se tenga el mismo criterio al momento de arbitrar los partidos del conjunto 'íntimo'.

"No estoy diciendo que hubo falta, para mí no es falta, pero así como tampoco hubo falta en la de Noriega con Kenji Cabrera, pero como es Alianza era un rodillazo y acá no, acá es contacto de fútbol. Son dos distintos conceptos que se aplican para analizar dos jugadas", añadió.

Aldair Salazar criticó el arbitraje ante Universitario

Por su parte, el defensa de Deportivo Garcilaso, Aldair Salazar, también se mostró muy crítico con el desempeño de Bruno Pérez por no haber sancionado algunas jugadas a favor del cuadro cusqueño. El exjugador de Alianza Lima no se contuvo y lanzó un fuerte mensaje contra el colegiado.

"Siento que me tocan la espalda cuando estoy saltando, creo que podía llegar a la pelota, me desestabiliza y me caigo. Pensé que la podía revisar. El árbitro dijo que ya la revisaron y que no hay nada. Al final, sabíamos que iba a ser un partido complicado en todo aspecto. Hay polémicas que se van a tener que revisar y los encargados verán eso. Pero bueno, ya qué podemos hacer ahora, ya el árbitro cobró lo que quiso cobrar y el partido lo perdimos", expresó.