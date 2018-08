League of Legends: Riot Games se disculpó por la demora en el anuncio de las fechas del Mundial 2018 [VIDEO]

El líder global del equipo central de eventos de Riot Games, Derrick Asiedu, explicó las razones del porqué se demoraron en publicar los plazos del Mundial 2018 que - finalmente - se realizará en Corea del Sur.

"Primero, nuestras disculpas por nuestro retraso en el anuncio de fechas, ciudades y lugares. El año pasado, tuvimos todo lo anterior en febrero, y aquí ya estamos a fines de julio, y recién podemos comunicarles la data", explicó.

Ante la interrogante sobre del porqué - a pesar de la gran fiebre que posee League of Legends entorno a su jugabilidad - no cerraron las negociaciones con algún país, Asiedu

"Muchos de ustedes se han preguntado por qué no iniciamos negociaciones o comenzamos a buscar lugares antes. En los últimos años, hemos tenido un buen grado de éxito y estabilidad gracias al enfoque del scouting local. En un año típico, negociammos la sede inmediatamente después de Worlds para comenzar a planificar el siguiente. Este año no fue diferente: ya habíamos iniciado el diálogo con posibles lugares para noviembre de 2017 para establecer los Worlds 2018 en Corea".

¿Entonces que fue lo que pasó?

"Apostamos por un lugar pero no funcionó. Hubo algunas variables que nos obligaron a esperar unos meses más antes de obtener la respuesta final. Mientras tanto, nos cubrimos las espaldas con un plan B [...] Regresábamos semanas tras semanas pero no había respuesta. Finalmente, ante la fecha próxima a iniciar el campeonato, decidimos optar por el plan B. Sin embargo, las negociaciones fracasaron. Llegamos a junio sin un lugar seguro para las finales".

"Iniciamos otra operación y felizmente pudo concretarse la de Incheon. Estamos muy emocionados ya que nos permitirá mostrar el progreso que hemos tenido en estos años. Aseguramos que tenemos un lugar digno de la Grieta del Invocador", expresó.

La primera fase se jugará en Seúl desde el 1 de octubre hasta el 7. Luego se pasará Busan desde el 10 hasta el 21. Gwangju será testigo de las semifinales desde el 20 hasta 21. Terminando en Incheon el 3 de noviembre del 2018.

