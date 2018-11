Peruano trolea nuevamente a 'Leyla Chihuán' con el famoso cántico [VIDEO]

La ex voleibolista Leyla Chihuán según lo revisado tanto en Facebook, Twitter o Youtube, cuenta con diversos memes y vídeos que demuestran el poco respeto que se muestra ante la parlamentaria nacional. Después de casi dos semanas ella sigue siendo el blanco fácil para las bromas de sobremanera.

Nadie lo pudo imaginar, pero un video subido a Twitter ha generado las carcajadas en miles de peruanos que son usuarios de esta red social, porque se muestra a dos personas que son naturales de Ica, ellos protagonizan una parodia del troleo que vivió la congresista fujimorista Leyla Chihuán hace algunas semanas.

Recordemos que todos los temas divertidos entorno a la congresista normalmente están relacionados con su apellido, que indirectamente da a entender que uno no cuenta con dinero y también la famosa canción que decía: "oh le le oh la la, brindaste a un corrupto vergüenza nacional".

Después de eso la congresista se pronunció al respecto (Sobre el creador del cántico): “Él tiene a su hija en el colegio, ya me han dicho todo. O sea que nos vamos a volver a ver (…) Él no respetó nada ni a los padres ni a los niños ni a mi hijo. A mí dime lo que te dé la gana, y hablamos y discutimos, porque yo no puedo pretender que todo el mundo piense como yo ni que a todo el mundo le agrada las cosas que yo hago. Pero un poquito de respeto”.

Además, tiene claro que su intención no era pisar el palito: “Si su intención ha sido ofender, denigrar, insultar, o sea lo que ha hecho, ahí está la ley (…) La ley es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Yo he estado con mi hijo ah, cuidado”, señaló Chihuán con referencia al hecho pasado hace algunas semanas.

EL DATO:

Piero Brescia es el cantante que hizo popular esta sección de 'Leyla Chihuán'.