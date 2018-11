¡En modo Chihuán! Personajes no paran trolleo a ex deportista Leyla Chihuán | VIDEO

Han pasado dos semanas desde que la ex voleibolista, hoy congresista de la República, Leyla Chihuán, contó que el sueldo que percibía como madre de la patria no le alcanzaba y las burlas de personajes conocidos no pasan.

Leyla Chihuán fue una de ex voleibolistas más representativas que tuvimos en la net alta, por eso siempre contó con el cariño de la gente, sin embargo su polémica frase respecto al sueldo que percibe la puso nuevamente en vitrina, pero con comentarios no necesariamente positivos.

El ex candidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, tuiteó este último miércoles un singular mensaje que fue viral y en el que se dirigió a la ex deportista. "Estoy a punto de comer un cuarto de pollo a la brasa y me ha entrado un sentimiento terrible de culpabilidad! No puedo dejar de pensar si a la congresista Chihuan le habrá alcanzado para comer hoy día!", escribió.

Estoy a punto de comer un cuarto de pollo a la brasa y me ha entrado un sentimiento terrible de culpabilidad!

No puedo dejar de pensar si a la congresista Chihuán le habrá alcanzado para comer hoy día! — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) 8 de noviembre de 2018

Pero no solo él mantiene viva la frase de la ex deportista y hoy congresista fujimorista Leyla Chihuán, pues la controvertida cantante más conocida como la Tigresa del Oriente le compuso una canción. ¡Qué abuso!