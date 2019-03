Dota 2: mira EN VIVO las partidas del día 3 del DreamLeague Season 11 y el Infamous Gaming vs EHOME

El equipo peruano Infamous Gaming afronta su última esperanza para seguir en carrera en el DreamLeague Season 11, uno de los torneos más importantes de Dota 2, cuando enfrente este sábado a EHOME de China a las 8:30 a.m. (hora peruana). Sigue la cobertura EN VIVO vía Libero a través de Facebook y YouTube

Será un duelo crucial de la DreamLeague Season 11 el equipo liderado por Mariano Caneda “P4pita” y Enzo Gianoli “Timado”, ya que será solo de una partida. El conjunto que gane continuará en el certamen.

Los representantes patrios en Suecia buscarán sumar su primera victoria tras dos días de competencia, ello luego de haber caído ante Fnatic por 2-1. Pese a tener un alentador inicio, no lograron sostener el resultado.



El caster 'NglS' (Pablo De La Cruz Angeles) consideró que el talón de Aquiles de Infamous Gaming ante Fnatic fue no saber contrarrestar la presión.

"A Infamous le falta cerrar partidas. Lo que tienen que hacer es concentrarse en la mitad del juego para recién enfocarse hacia el final. Una de las cosas que no sabe cómo dominar es la presión constante del equipo enemigo. Tienen que ser un poco más cabezas frías", aseguró.



PRONÓSTICO RESERVADO

La racha negativa que registra Infamous Gaming en el DreamLeague Season 11 ha hecho que caiga hasta la ronda inferior, ello tras resultar últimos en su grupo.

Pese a ello, 'NglS' vaticina que la suerte no está echada para los peruanos en el torneo en Estocolmo. Su rival de turno es EHOME, que perdió ayer ante Mineski.

"EHOME es un equipo muy complicado, pero como es un Bo1 (Batalla de una partida) cualquier cosa puede pasar. Le tengo fe", sentenció.

Dato

Nuevamente, miembros de BTS (Beyond The Summit) estarán a cargo de la cobertura especial de Líbero.



No te pierdas las partidas en vivo del día 3 de la DreamLeague Season 11 a través del Facebook y YouTube de Líbero, con el apoyo de los cásters especiales de BTS (Beyond The Summit).

HORARIOS DEL DÍA 3

7:30 a.m. NV vs J.S

8.30 a.m. Infamous Gaming vs EHOME

10:30 a.m. PSG.LGD vs Mineski

1.30 p. m. Team Secret vs Vici Gaming