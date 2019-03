Dota 2: mira EN VIVO las partidas del día 2 del DreamLeague Season 11 y el Infamous Gaming vs Fnatic

Este viernes 15 de marzo se disputará el día 2 del DreamLeague Season 11, el torneo 'major' de Dota 2 que tiene lugar en Suecia. El equipo peruano Infamous Gaming buscará obtener su primera victoria ante los asiáticos de Fnatic. Líbero transmitirá EN VIVO las partidas de esta jornada vía Facebook y YouTube.

- En tanto, en el grupo B, de Infamous Gaming, PSG.LGD perdió en su primera partida frente a NiP en la primera partida.

- En breves inicios iniciará la partida 2 del Team Secret vs Team Liquid.

- En la primera partida, Team Secret tuvo una gran victoria sobre Team Liquid.

We take the win in Game 1 against @TeamLiquid. Get ready for Game 2! #SecretFighting #DreamLeagueMajor



📺: https://t.co/eYGEmPDxiK