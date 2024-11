EEG: Mario Hart y Elías Montalvo son suspendidos por agredirse físicamente en vivo

Todo comenzó cuando Mario Hart perdió un juego, por lo que le tocaba recibir un tortazo de E lías Montalvo . Sin embargo, esto no le agradó al corredor de autos, quien reaccionó mal y decidió tirarle un puñete a su compañero.

La actitud del 'Chato' sorprendió a todos, incluso los conductores Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel se quedaron mudos por unos segundos para tratar de asimilar lo que estaba sucediendo. Ante estos hechos, la producción de EEG dio a conocer que este exabrupto no iba a ser pasado por alto.

Pronunciamiento de la producción de Esto es Guerra. Fuente: Instagram.

"Ante los hechos ocurridos hoy, los competidores Mario Hart y Elías Montalvo fueron suspendidos de inmediato por la producción, es por eso que no aparecieron más en el desarrollo del programa", se lee en la cuenta oficial del reality en Instagram .

Johanna San Miguel, tras lo ocurrido, trató de poner paños fríos a la situación y envió un contundente mensaje: "Eso es personal y ya no me gusta. Calma, aquí lo vamos a solucionar, es un juego y vamos a tratarlo como lo que es. No vale picarse".