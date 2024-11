WhatsApp y Telegram: ¿Qué puede pasar si instalo ambas apps en mi celular?

Las dos aplicaciones son de mensajería y su uso, salvo algunas diferencias, es similar; pero, si te has preguntado qué pasa si decides instalar en tu smartphone Telegram y WhatsApp al mismo tiempo, te vamos adelantando que no pasa absolutamente nada malo.

Así que si tu duda era saber si podías o no tener las dos apps en tu celular, la respuesta es Sí, no habrá ningún problema, no tienen que ver una aplicación con la otra. Cada una tiene su propio sistema y por ende no se relacionan.