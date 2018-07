Edinson Cavani está prácticamente descartado para el duelo contra Francia

Oscar Washington Tabárez no contaría con su principal carta de gol para el duelo de este viernes ante Francia. Se trata del goleador Edinson Cavani, quien sigue sin entrenar a la par con sus compañeros y está prácticamente descartado para el duelo de cuartos de final.

De acuerdo a la información de última hora, Edinson Cavani aún no se recupera de su lesión que sufrió ante Portugal y todo hace indicar que no estará ante los franceses. Es más, Luis Suárez señaló que lo de su compañero "No es nada fácil"

Por estos temas, se dice que es muy difícil que pueda llegar al cien por ciento, aunque si el equipo lo necesita, en caso vayan perdiendo, el técnico evaluará si mandarlo, pero la decisión es no arriesgarlo, pues si bien no es un desgarro, podría complicarse.

¿Quién irá por Cavani? Uno de los jugadores que se perfilan para suplir es Cristian Stuani. El delantero de 31 años, buscará suplir de la mejor forma la ausencia de Edinson, aunque a última hora, Tabárez podría modificar el esquema y algún otro nombre.

DATO:

Si Uruguay pasa a semifinales (10 de julio), tendrá como rival a Brasil o Bélgica.