Francia derrotó 2-0 a Uruguay y clasificó a semifinales del Mundial Rusia 2018 [GUÍA DE CANALES 2]

Uruguay no pudo ante Francia y quedó fuera del Mundial Rusia 2018, tras perder 2-0 en las cuartos de final, gracias a los goles de Raphael Varane (39'), y Antoine Griezmann (69').

El Estadio de Nizhni Nóvgorod fue escenario de la clasificación del equipo de Didier Deschamps a semifinal de la Copa del Mundo, luego de superar 2-0 al elenco liderado de Óscar Washington Tabárez.

De esta manera, Francia es el primer clasificado a las semifinal, y su rival se revelará en el partido entre la Selección de Brasil y Bélgica. El encuentro será el martes 10 a la 1:00 p.m.

- 90+5' FINAL DEL PARTIDO, FRANCIA CLASIFICA A SEMIFINA DE RUSIA 2018

- 90+4' ¡UFFF! Vecino remató la última oportunidad pero Lloris lo detiene.

- 90+2' Nuevo cambio en Francia. Antoine Griezmann es sustituido por Nabil Fekir

- 90+1' Uruguay genera opciones pero no logra concretar

- 90' Se añaden 5 minutos más al partido

- 88' Antoine Griezmann cobra el tiro libre pero pasa encima del arco

- 87' Tiro libre peligroso a favor de Francia, Griezmann se prepara para ejecutar

- 86' Didier Deschamps prepara cambio en Francia. Mbappé sale e ingresa Ousmane Dembélé.

- 84' Jonathan Urreta intenta desmarcarse, pero pierde el balón por falta de compañía

- 82' Martín Cáceres intenta asistir al área, pero su remate termina lejos de sus compañeros

- 78' Cambio. Corentin Tolisso sale del campo, por Steven N'Zonzi

- 76' Olivier Giroud hace emate lejos del arco y no concreta jugada

- 73' Cambio en las filas de Uruguay. Jonathan Urreta ingresa por Nahitan Nández.

- 72' Corentin Tolisso genera peligro a la portería de Muslera, pero el balón pasa encima del arco

- 70' Nahitan Nández remata al área, pero la defensa despeja. Tiro de esquina para Uruguay

- 68' El árbitro decide amonestar a los principales responsables de la discusión. Kylian Mbappé y Cristian Rodríguez reciben tarjeta amariila

- 66' Mbappé se tira al campo sin haber sido golpeado por nadie, se ocasiona una trifulca entre los integrantes de ambas selecciones

- 63' Rodríguez cerca de marcar el descuento, pero su remate pasa cerca del poste derecho

- 61' ¡GOOOOL DE FRANCIA! Griezmann dispara desde distancia, y Muslera comete error de no retener el balón

- 59' Segundo cambio de Uruguay. Rodrigo Bentancur será reemplazado por Cristian Rodríguez.

- 59' Cambio en Uruguay, Maximiliano Gómez ingresa en lugar de Christian Stuani.

- 58' Luego Martín Cáceres dispara a media distancia sin éxito al arco de Lloris

- 55' Rodrigo Bentancur deperdició la oportunidad de empatar, al rematar sin precisión

- 53' Benjamin Pavard remata fuerte pero no llega al arco de Muslera

- 51' Ocasión generada por Kylian Mbappé se ve frustada por José Giménez

- 49' ¡CASI! Muslera salva con los puños, disparo de Mbappé

- 47' Griezmann pone en riesgo el arco de Muslera, al quitar el balón cuando el portero intentaba sacar desde su área

- 46' Empezó la parte complementaria del encuentro

SEGUNDO TIEMPO

- 45+2' FINAL DEL PRIMER TIEMPO, FRANCIA VENCE 1-0 A URUGUAY

- 45' Se añaden 2 minutos más a la primera parte del partido

- 44' Godín no puede terminar la jugada, tras la tapada de Lloris

- 43' ¡UFFF! Lloris salva arco franes, tras cabeceo de Cáceres

- 41' Christian Stuani se acerca al área y antes de disparar es interceptado por Varane

- 39' ¡GOOOOL DE FRANCIA! Raphael Varane recibe el centro de Griezmann y es el primero de los 'bleus'

- 38' Tarjeta amarilla para Cristhian Stuani, tras derribar fuerte a Corentin Tolisso

- 35' Lloris recibe el centro de Vecino y sacará desde el arco

- 34' Mbappé centra pero no había nadie en el área

- 32' Tarjeta amarilla para Hernández, tras derribar a Nández

- 30' Benjamin Pavard manda un pase dentro del área, pero el balón es interceptado por Godín

- 28' Muslera detiene remate de Mbappé

- 26' Griezmann ejecuta tiro de esquina, pero no logra conectar a sus compañeros

- 25' Diego Laxalt saca la pelota, con la intención de despejar.

- 22' Saque de esquina a favor de Francia

- 20' Antoine Griezmann hace un pase en el área, pero Gímenez frena el juego

- 18' Pogba retama desde larga distancia, pero pasa encima del árco

- 14' ¡UFFFF! La más clara de Francia, Mbappé cabeceó pero pasó por encima del travesaño

- 13' ¡UFFF! Lloris salva su arco, y el primero de Uruguay

- 11' Suárez pide falta a su favor, pero el árbitro advierte

- 10' Raphael Varane cabecea al arco de Muslera, pero no tiene éxito

- 8' Paul Pogba hace una clara falta y el árbitro cobra tiro libre

- 7' Benjamin Pavard genera peligro, pero Godín reacciona a tiempo

- 5' Situani dispara al arco, pero el balón pasa por el lado izquierdo del arco

- 5' Lucas genera falta a favor de Uruguay, y será tiro libre para los 'charruas'

- 4' ¡UFFF! Christian Stuani centra al área, pero la defensa reacciona

- 3' Giroud se siente, tras falta de Gimenez

- 2' Olivier Giroud envió pase a Kylian Mbappé pero no tuvo éxito

- 1' Néstor Pitana ordena el inicio del partido.

Los integrantes entonan los respectivos himnos nacionales

Ambos equipos salen al campo

Minuto a minuto

ALINEACIONES CONFIRMADAS:

Francia: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernández, Pogba, Kanté, Mbappé, Tolisso, Griezmann, Girourd

Uruguay: Muslera, Giménez, Godín, Cáceres, Bentancur, Nández, Torreira, Vecino, Laxalt, Suárez, Stuani.

LA PREVIA

Será un duelo vibrante. De un lado está una Uruguay invicta, que llega de eliminar a Portugal con un doblete de Edinson Cavani. Del otro se encuentra una Francia que llega en la misma condición, con una actuación estelar de Kylian Mbappé.

No será un escenario sencillo para Mbappé, que tendrá al frente a un equipo sólido y rocoso que consigue desquiciar a sus rivales con partidos complicados en los que apenas dejan espacios que puedan atemorizar al portero Fernando Muslera.



Didier Deschamps sólo tendrá una baja, la del sancionado Blaise Matuidi. Su relevo tiene tres posibles nombres: Corentin Tolisso, Steven N'Zonzi y Thomas Lemar, aunque probablemente el técnico francés elija al primero.

En tanto, del lado de Uruguay, Cavani entrenó con balón hoy en la práctica, aunque su presencia aún sigue en duda. Él es una de las piezas importantes para los hombres de Tabárez. En caso no llegue al 100%, Stuani sería el elegido para ocupar ese vacío.



Alineaciones probables

Uruguay: Muslera; Cáceres, Godín, Giménez, Laxalt; Nández, Lucas Torreira, Vecino, Bentancur; Luis Suárez y Stuani.



Francia: Lloris; Pavard, Umtiti, Varane, Lucas Hernández; Kanté, Pogba, Tolisso; Mbappé, Griezmann y Giroud.

Guía TV del URUGUAY-FRANCIA

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, Canal 10 Uruguay, TeleDoce Uruguay, DIRECTV Sports Uruguay y Monte Carlo TV Canal 4.

Perú: DIRECTV Play Deportes, Latina Televisión y DIRECTV Sports Peru.

Argentina: DIRECTV Sports Argentina y DIRECTV Play Deportes.

Colombia: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Colombia.

España: Deportes Cuatro y Mediaset Sport App

Paraguay: Tigo Sports Paraguay y SNT Paraguay.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Red Uno En Vivo y COTAS Televisión.

Chile: TVN, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes, Movistar Play Chile y Canal 13.

Ecuador: RTS Ecuador , DIRECTV Sports Ecuador y DIRECTV Play Deportes.

Inglaterra: TalkSport Radio UK, BBC Sport Live, BBC iPlayer, BBC One y BBC Radio 5 Live.

Estados Unidos: Fox Sports 1, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio, Telemundo y Sling World Cup.

Brasil: SporTV Play, Globo, FOX Play Brasil, FOX Sports 1 Brasil y SporTV.

México: Sky Sports HD y Blue To Go Video Everywhere.

Francia: beIN Sports 2, TF1, beIN SPORTS CONNECT, TF1 Live y beIN Sports 1.

Costa Rica: Movistar Play Costa Rica, TD +, Teletica Radio, Sky HD y TD Mas.

Guatemala: Sky HD, Tigo Sports Guatemala y Azteca Guatemala

República Dominicana: Sky HD, SportsMax WC y SportsMax App.

Jamaica: SportsMax WC, SportsMax App y TVJ Sports Network.

El Salvador: Sky HD, Canal 4 El Salvador y TCS GO.

Nicaragua: Movistar Play Nicaragua, Sky HD y Canal 10 Nicaragua.

Canadá: TSN4, TSN5, TSN GO, TSN Radio 1040 - 1410, RDS, TSN1 y RDS GO.

China: QQ Sports Live, CCTV-5, G-Sports Channel, Guangdong Sports Channel, CCTV 5+ VIP, BTV Sports Channel y PPTV Sport China.

Australia: Optus Sport, SBS Radio 1 y SBS.

Italia: Radio 105 Network, RSI La 2, Canale 5 y Mediaset Italia Live.

Alemania: Sportschau Live, ORF TV Live, ORF eins, SRF zwei, Sky Go Deutschland, WDR Event y Sky Sport UHD Germany.

Bélgica: RTBF Auvio Direct y Sporza Live.

Japón: TBS Sports.

Nueva Zeland: Sky Sport 4 NZ, SKY Go NZ y Prime TV.