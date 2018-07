¡Lo tiene controlado! Didier Deschamps aseguró que tiene dos equipos armados en caso juegue Edinson Cavani

En Francia están pendientes de la lesión de Edinson Cavani. Por ello, su entrenador, Didier Deschamps, tiene armados dos equipos para enfrentar a los uruguayos este viernes 6 de julio por los cuartos de final del Mundial Rusia.

Didier Deschamps, manifestó en conferencia de prensa. "Que se conozcan tiene ventajas y desventajas para Griezmann porque Antoine les conoce también, sabe sus puntos débiles. Sé que se aprecian mucho, pasan mucho tiempo juntos en Madrid. De ambos lados habrá mucho respeto. Tras los 90 minutos, volverán a ser amigos", dijo el técnico.

PUEDES VER: Antoine Griezmann 'pasa' de críticas de Luis Suárez y lo elogia en la previa del Uruguay vs. Francia

Respecto a Edinson Cavani, el técnico francés dijo. "Preparo un equipo con o sin Cavani. Hasta mañana no voy a saber si está. Si no, habrá otros excepcionales jugadores para jugar: Cebolla o Stuani, con perfil diferente. Pero Cavani es Cavani, pero si no está Uruguay no va a cambiar al equipo. Edinson está por encima de muchos atacantes en el mundo".

Respecto a la defensa uruguaya, Deschamps agregó. "Su agresividad viene en sus genes, la utilización del cuerpo entero. Limitan bien los espacios. Y esto es difícil de superar. Tienen varios puntos fuertes, saben defender todos juntos, si tienen que estar los 10 defendiendo, lo hacen. Defienden con todo. La relación Suárez-Cavani es fantástica, se buscan muy bien".

NO TE LO PIERDAS: Rusia 2018: ¿Cómo le fue a Francia y Uruguay con el arbitraje de Néstor Pitana?

EL DATO

Francia vs. Uruguay se miden este viernes 6 de julio desde las 9:00 a.m. por los cuartos de final del Mundial Rusia en Nizhny.