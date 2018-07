¡Duelo picante! Inglaterra vs Croacia y los partidos de vida o muerte que protagonizaron

El Mundial Rusia 2018 ya tiene a Francia como finalista y está a la espera del ganador del duelo que protagonizarán Inglaterra y Croacia. En el papel, ‘Los Tres Leones’ parten como favoritos, pero esta copa del mundo ha sabido entregarnos resultados sorpresivos y, para los ingleses, los croatas también han sabido aguarles la fiesta.

Y es que, no es la primera vez que ambas selecciones se vean caras en una situación de definición, que, si bien no es lo mismo que un mundial, la derrota les dejó un gran sabor amargo. Los choques con sabor a venganza entre Inglaterra y Croacia nacen con la Eurocopa Austria-Suiza 2008, torneo al cual, los ahora dirigidos por Gareth Southgate, no clasificaron.

PUEDES VER: Inglaterra vs Croacia EN VIVO: Partido por semifinales de Rusia 2018 [Guía de canales]

En las eliminatorias para el mencionado torneo de Europa, Croacia ganó en la ida 2-0 (2006) y en la vuelta, por la última jornada, con la clasificación ya segura, vencieron 3-2 en el Wembley Stadium (2007). Aquella dolorosa derrota le significó a Inglaterra la eliminación y un fracaso para la importante generación de jugadores con las que contaba en ese momento.

Sin embargo, ‘Los Tres Leones’ supieron vengarse pronto, muy pronto. El destino los pondría en el mismo grupo eliminatorio para el Mundial Sudáfrica 2010, al mismo estilo de la Euro. La Selección de Croacia tuvo buenos resultados y solo perdiendo en dos de diez fechas, pero justo ante la Inglaterra (1-4 y 5-1), resultados que a la postre los dejó sin mundial, quedándose solo por un punto.

NO TE LO PIERDAS: Real Madrid despide a Cristiano Ronaldo con emotivo video [Twitter]

Ahora, la semifinal del Mundial Rusia 2018 será la encargada de albergar este encuentro en busca de la gloria. Los ahora líderes, Ivan Rakitić y Luka Modrić, por mencionar algunos nombres de aquel entonces, ya eran parte de la Selección Croata en la historia en mención, por lo que este duelo ante Inglaterra también tendrá un sabor especial.

EL DATO

En la Eurocopa Portugal 2004 también hubo un enfrentamiento entre Inglaterra y Croacia. Los ingleses triunfaron en la última fecha, con lo que avanzaron y dejaron eliminados a los ‘ajedrezados’.